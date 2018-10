FOTO Cum arata BOMBA SEXY a noului bombardier de la nationala, Denis Dragus. FOTO

Denis Dragus e noul pariu al lui Hagi.

Dragus a debutat la Viitorul la 19 ani, iar acum e convocat si la echipa nationala. Dragus chiar a fost titular contra Serbiei in remiza de pe National Arena, scor 0-0.



Dragus e fiu de fotbalist, tatal sau fiind fost jucator la FC Arges si in Coreea de Sud sau Rusia.



Si in viata personala ii merge bine atacantului, devenit golgheter la Viitorul. Se iubeste cu tanara Vanessa, cea care e pasionata de haine pentru bebelusi.



500.000 de euro e cota lui Dragus pe transfermarkt.de