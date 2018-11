FOTO BOMBA SEXY inselata de noul star din fotbalul argentinian: "Avea 19 ani si se vedea cu mai multe!" FOTO

Exequiel Palacios de la River Plate s-a iubit cu una din cele mai frumoase femei din Argentina.

Totul s-a terminat in presa de scandal, cand jucatorul lui River a fost prins cand isi insela iubita. Sol Perez este o fosta Miss si prezentatoare meteo din Argentina. Ea e urmarita de peste 3 milioane de oameni pe retelele de socializare.

Sol s-a consolat cu faptul ca era mai in varsta decat jucatorul de fotbal si nu a vrut initial sa iasa cu el oricum. "E ciudat. La inceput nu voiam sa ma vad cu cineva mai tanar decat mine. Palacios avea 19 ani atunci, dar relatia a durat. Mi-a cerut sa apara in public cu mine si sa facem publica relatia. Apoi m-a anuntat ca mai este cu cineva si m-am enervat. Au fost tot timpul mai multe, nu mi-au placut deloc aceste fete care au aparut in presa si se laudau cu aventurile lor. Mi-a dat inapoi cheile de la casa si nu ne-am mai vazut", a povestit femeia la o televiziune din Argentina.

Palacios se pregateste de returul cu Boca Juniors din cea mai fierbinte finala de Copa Libertadores din istorie.

