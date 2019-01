Fotbalistul din Premier League care a reusit un HATTRICK: se iubea cu 3 femei in acelasi timp! Cum a reactionat cand a fost prins

Un fost jucator de la Newcastle e acuzat ca avea relatii cu 3 femei in acelasi timp. Dupa o cariera in Premier League, Steven Taylor a ajuns in Noua Zeelanda, acolo unde a cunoscut oameni noi, si, mai ales, femei noi.

El avea o relatie cu Diana Adomaitis, model in varsta de 22 de ani, iar in acelasi timp se mai vedea si cu un alt model australian, care l-a dat de gol intr-o postare publica pe Instagram. O a treia femeie, cantareata Katy Coffey, 33 de ani, a vazut mesajul si a avut un soc: "Mi-a spus ca vrea sa ne casatorim si sa avem copii. Nu-mi vine sa cred. Cred cu certitudine ca este ceva gresit cu el. Oamenii nu-i trateaza pe alti oameni in asemenea hal. Crede ca doar pentru ca este fotbalist poate sa trateze oamenii ca pe niste carpe. Avea acelasi alint pentru toate trei, este bolnav. Nici macar nu s-a obosit sa fie original", a rabufnit Katy, potrivit The Sun.

Fotbalistul spune ca este singur, nu are nicio iubita, iar cele trei femei cauta publicitate pe urma lui.

"Nu au o viata, nu-mi vine sa cred. Vor doar sa devina faimoase pe spatele meu. Sa se duca la Big Brother, sau ceva. Inventeaza povesti din nimic. Este pur si simplu jenant pentru ele. Daca eram insurat ridicam mainile si imi recunosteam vina, dar nu sunt", a reactionat fotbalistul, potrivit Daily Mail.

