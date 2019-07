FCSB a transferat si cea mai sexy iubita de fotbalist! Cum arata prietena nou-sositului Salomao. GALERIE FOTO SEXY

Diogo Salomao (30 de ani) a semnat astazi cu FCSB. El a revenit in Romania dupa o aventura de 6 luni in Golf. Salomao a jucat doi ani la Dinamo.

FCSB a oficializat astazi transferul lui Diogo Salomao (30 de ani). Fostul mijlocas al lui Dinamo s-a intors in Romania dupa 6 luni petrecute in Golf, sub comanda lui Daniel Isaila. Salomao a mai jucat la Sporting Lisabona, Deportivo La Coruna si Mallorca.

850.000 euro este cota de piata a lui Salomao, potrivit Transfermarkt.

2.500.000 a fost cea mai ridicata cota a portughezului in 2011, pe cand evolua la Sporting Lisabona.

Salomao se lauda cu una dintre cele mai sexy iubite din Liga 1

Diogo Salomao va fi insotit in Romania de iubita sa, Sara Meireles, o adevarata bomba sexy, Cei doi sunt impreuna de mai multi ani si au si un copil de cateva luni.