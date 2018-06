Fata lui este model! FOTO "BOMBA": Sarah Sumudica, fiica fostului campion al Romaniei, i-a innebunit pe fotbalistii din Liga I

Sarah Sumudica, fiica fostului campion al Romaniei, are 20 de ani. Ea nu se da in laturi din a posta fotografii "hot" pe retelele de socializare.

Sarah Sumudica, fiica de 20 de ani a antrenorului care tocmai a semnat cu Al Shabab, i-a innebunit pe fotbalistii din Liga I. Printre cei care i-au dat like-uri se numara Alex Ionita (CFR Cluj), Alex Matan (Viitorul) si Denis Ciobotariu (Chindia Targoviste - imprumutat de la Dinamo).

Sarah a fost de mai multe ori in Turcia in ultimul an, pentru a-si sustine tatal. Acum, ea a revenit in Romania si este putin probabil sa il urmeze pe acesta si in Arabia Saudita, unde exista numeroase restrictii in privinta libertatilor femeilor.

Marius Sumudica mai are si un baiat, Marius Sumudica Junior, mai mare, care a jucat fotbal la Astra II.