Dragostea chiar trece prin stomac! BOMBA: Mia Khalifa s-a cuplat! Cine este barbatul care a cucerit-o pe starleta XXX

Mia Khalifa, una dintre cele mai cunoscute starlete XXX, are fluturi in stomac. Actrita de filme pentru adulti s-a cuplat cu un bucatar suedez!

Cine a zis ca dragostea trece prin stomac a avut mare dreptate! Mia Khalifa, una dintre cele mai cunoscute starlete de filme XXX, a fost cucerita exact in acest mod! Ea s-a cuplat cu un bucatar!

Noul iubit al faimoasei actrite de filme pentru adulti este Robert Sandberg, un chef suedez care a castigat numeroase premii si recunoasteri internationale si care lucreaza numai in restaurante care au stele Michelin.

Suedezul Sandberg este cu un an mai tanar decat starleta nascuta in Liban. El are 24 de ani, iar ea 25.

Sandberg a cucerit-o pe Mia Khalifa cu preparatele sale, dar si cu look-ul de baiat rau. El este tatuat din cap pana in picioare.