Cum arata sora lui Razvan Marin! Bruneta focoasa care il va sustine din tribunele Amsterdam Arena

Sora mijlocasului nationalei studiaza ca sa devina economista si este pasionata de muzica si filme.

Sora mai mica a fotbalistului cumparat de Ajax Amsterdam cu 12,5 milioane de euro are 20 de ani, a terminat Liceul Teoretic "Jean Monnet" din Bucuresti si invata acum la Facultatea de Administrare a Afacerilor cu predare in limbi straine din cadrul ASE. Are ca hobby-uri muzica pop si rock si festivalurile de muzica electronica, fitness-ul, fashion, pizza si bucataria italiana si binging-ul pe retelele de streaming video. Tanara l-a vizitat des pe fratele sau in Belgia, dupa transferul acestuia la Standard Liege, iar acum probabil ca va merge des la Amsterdam, impreuna cu mama sa, Raluca, cele doua comportandu-se ca niste adevarati ultrasi in tribune, atunci cand Razvan evolua pentru „Les Rouges”.

Petre Marin (45 ani), tatal celor doi, a jucat pentru Sportul Studentesc, FC National, Rapid, Steaua, Unirea Urziceni si Concordia Chiajna, avand 468 de meciuri in Liga 1 si 11 goluri. „Jair” a bifat 9 meciuri pentru nationala de seniori a Romaniei si a castigat doua titluri de campion si o Supercupa ale Romaniei, ajungand si intr-o semifinala de Cupa UEFA. In prezent, el detine in Bucuresti Scoala de Fotbal New Stars, fondata impreuna cu Sorin Ghionea, fostul sau coleg de camera de la Steaua si fostul coleg de camera al fiului sau de la Viitorul.

FULLSCREEN Galerie Foto

/