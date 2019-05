Cum arata femeia care spune ca e prea frumoasa ca sa-si gaseasca dragostea: "Toti barbatii vor un singur lucru de la mine" FOTO

Jenna Thompson e o culturista faimoasa in Marea Britanie.

Jenna Thompson revine in atentie in Marea Britanie, dupa ce a fost aproape sa piarda o sarcina pentru ca a ridicat greutati cand era gravida. Ea a adus pe lume doi copii, iar acum atrage atentia cu o declaratie controversata. Mama singura cu doi copii, Jenna sustine ca a renuntat sa-si mai gaseasca un partener deoarece arata prea bine ca sa intalneasca un barbat serios.

"Arat prea bine ca sa-mi gasesc dragostea. Cred ca ii intimidez pe barbati. Intimidez barbatii care sunt de treaba. Par ca atrag doar barbati care vor un singur lucru. Sau pe cei care cred ca vor doar sa incerce putin si gata, nimeni nu cauta ceva serios", a spus Jenna in direct la ITV. Ea considera aplicatiile ca Tinder drept "un adevarat teren minat".

"Am avut parte doar de dezastre. Un tip mi-a recunoscut ca e casatorit, asta dupa o lunga perioada in care ne-am vazut. Mi-a zis in fata si chiar a alunecat si a cazut peste mine pentru ca am incercat sa fug imediat de langa el. A trebuit sa-l duc la spital, s-a facut KO singur", a mai povestit culturista.

"Poate ca e problema mea, imi plac doar un anumit tip de barbati. Sunt destul de pretentioasa. Cred ca am pretentia sa arate intr-un fel. Imi plac tipii foarte tatuati, care arata bine, care se ingrijesc si care merg la sala, normal", a mai spus ea.