Cum arata casiera care a INCENDIAT Serie A! L-a despartit pe Dybala de iubita, acum Nainggolan divorteaza din cauza ei. FOTO

Radja Nainggolan are probleme mari.

Italienii au aflat motivul formei slabe a lui Radja Nainggolan de la Inter. Adus ca o mare vedeta de la Roma, mijlocasul olandez a devenit rezerva pe San Siro, iar italienii cred ca stiu de ce. Mijlocasul e pe cale sa divorteze de sotie din cauza unei casierite de la un restaurant de lux din Milano pe nume Ginevra Sozzi. Cei doi au avut o aventura recent, iar sotia lui Nainggolan, Claudia, a aflat. Acum cei doi sunt in pragul divortului, motivul pentru lipsa de concentrare a jucatorului in ultima perioada.

Ginevra Sozzi nu e la prima victima in Serie A. In urma cu ceva timp l-a despartit pe Paulo Dybala de iubita dupa ce s-a intalnit cu el la mare. Ea s-a aparat atunci spunand ca nu stia cine este fotbalistul si ca are prietena.

