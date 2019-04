O suportera a Craiovei nu s-a putut abtine cand a vazut ca e filmata.

A fost mai multa actiune in tribune decat pe teren la Craiova - CFR Cluj! Suporterii echipei gazda l-au contestat pe Mangia, dar si pe patronul Rotaru.



Oltencele fierbinti au incins si ele atmosfera din Banie. O suportera a vazut ca e filmata si a scos limba lasciv in fata camerei. Tot ea a facut si semnul unei inimi.



