Cine este BOMBA SEXY care a intrat in familia lui Sergio Ramos! A renuntat de tot la haine: FOTO

Noua iubita a lui Rene Ramos este vedeta in Spania.

Lorena Gomez este noua iubita a lui Rene Ramos, fratele si impresarul capitanului de la Real Madrid. Aceasta este cunoscuta in Spania dupa ce a participat in 2 reality show-uri, OT si Tu Cara Me Suena. Ea este actrita si cantareata si are 32 de ani.

Frumoasa satena si-a facut debutul pe scena cand avea doar 21 de ani dupa ce castigase sezonul 5 din show-ul Operacion Triunfo. Ea a participat si la Eurovision in 2010, insa a terminat pe locul 3 pe faza nationala.

Recent, Lorena a renuntat de tot la haine pentru un pictorial spectaculos. Vezi mai multe imagini in Galeria Foto de mai jos