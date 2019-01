Cine e femeia care decide transferul lui Higuain in Anglia! Starul Milanului nu ia nicio decizie fara iubirea vietii lui! FOTO

Gonzalo Higuain e aproape de un transfer in Premier League.

Higuian e dorit de Chelsea, care negociaza in aceasta perioada un transfer cu Juventus. Atacantul argentinian a jucat in tur la AC Milan, insa clubul italian nu a reusit sa ajunga in top 4 din Italia nici in acest sezon, iar noua conducere are si probleme cu UEFA.

Higuain cauta sa plece din Italia dupa ce a fost indepartat de Juventus pentru a-i face loc lui Cristiano Ronaldo. Higuain discuta cu logodnica sa, Lara Wechsler, despre posibilitatea de a juca la Chelsea. Ar insemna ca cei doi sa se mute la Londra, in conditiile in care iubita lui Higuain este actrita si model in Italia. Cei doi sunt impreuna de mai multi ani si vor sa se casatoreasca. Lara a fost cea care l-a sustinut pe Higuian sa lase Napoli pentru Juventus, care a platit 90 de milioane de euro pentru transferul sau. Higuain a reusit un record vechi de aproape 100 de ani in Italia, cand a marcat 36 de goluri in 35 de meciuri.

