Chicharito si iubita de origine romana vor avea copil! Cum arata femeia care i-a cucerit inima mexicanului. FOTO

Fostul atacant de la Manchester United si Real Madrid, Chicharito Hernandez, a anuntat ca va avea copil.

Chicharito si Sarah Kohan, model australain de origine romana, vor deveni partinti. Sarah, frumoasa care studiaza dreptul si vrea sa devina avocat la Curtea pentru drepturile omului, a anuntat ca este gravida. Cei doi au facut anuntul in cadrul unui interviu postat pe Instagram.



"Vreau sa am trei copii in urmatorii ani", a anuntat Chicharito. "Poate chiar 4!", a completat Sarah.

"Nu stiam cine era cand l-am cunoscuta, am fost atrasa de parul sau blond", a povestit Sarah despre momentul in care s-a cuplat cu Hernandez. La Cupa Mondiala de anul trecut, Chicharito s-a vopsit blond. "Stiam ca parul ala blond o sa ma ajute la ceva", a replicat atacantul legitimat la West Ham.

Sarah este model international si blogger de fashion cu peste 1.3 milioane de urmaritori pe Instagram. Vezi imagini in galeria foto