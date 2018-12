Cea mai tare oferta din fotbal: "Semnezi cu noi, o angajam si pe iubita ta pe post de ofiter de presa!" Cum arata BOMBA SEXY chemata sa faca imagine unui club

Fostul international bulgar Blagoy Georgiev, ajuns la 36 de ani, a primit poate cea mai tare oferta din fotbal. Un club bulgar i-a promis ca o angajeaza si pe iubita lui.

Fotbalistul bulgar Blagoy Georgiev (36 de ani), care a jucat de 50 de ori pentru nationala tarii sale, imbracand si tricourilor unor echipe ca Slavia Sofia, Deportivo Alaves, Steaua Rosie Belgrad, Terek Groznyi, Amkar Perm si Rubin Kazan, a fost ofertat de o echipa de liga a treia. Cei de la Nadezhda i-au promis ca o vor angaja si pe iubita lui in functia de ofiter de presa. Frumoasa Zlatka Raykova este model si a pozat pentru mai multe reviste de la sud de Dunare.

Pentru moment, Georgiev nu a dat un raspuns, el fiind retras de mai multe luni din activitatea profesionista.

Fostul international bulgar s-a retras in urma cu aproape un an de la FC Orenburg (Rusia), motivand ca nu mai are indeajuns de multa motivatie. Pe de alta parte, el a spus ca forma fizica l-ar fi ajutat sa continue.

