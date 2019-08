Cea mai sexy jurnalista din Italia s-a indragostit de o vedeta! Cine a cucerit-o pe blonda sexy din fotbal

Diletta Leotta este considerata cea mai frumoasa jurnalista din Italia!

Frumoasa Diletta Leotta, cunoscuta in Italia dupa ce a prezentat meciuri din Serie B alaturi de Gianluca Di Marzio si Luca Marchegiani, are un nou iubit! Blonda de 27 de ani a fost surprinsa in timpul vacantei din Ibiza alaturi de boxerul Daniele Scardina!

Cei doi au fost impreuna intr-un resort exclusivist si au fost fotografiati in timp ce se sarutau si imbratisau. Cu toate astea, cei doi au negat ca sunt intr-o relatie, sustinand ca sunt doar prieteni. Insa apoi au fost surprinsi din nou la o cina romantica in Napoli!

Leotta, cea care este in acest moment reporter pentru DAZN la meciurile din Serie A, are peste 4.3 milioane de fani pe Instagram, acolo unde posteaza des imagini sexy. VEZI IN GALERIA FOTO MAI MULTE IMAGINI