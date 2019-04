Cadou de contract nou? Wanda a pozat GOALA alaturi de Icardi intr-o sedinta foto incendiara. FOTO

Mauro Icardi a fost reprimit in lotul lui Inter si poate ajuta echipa sa se califice in Champions League.

Trimis in tribune timp de 2 luni, Mauro Icardi a fost aspru criticat pentru ca a lasat-o pe Wanda, sotia sa, sa negocieze cu conducerea clubului in numele sau. Totul s-a incheiat cu bine pentru cei doi pana la urma, deoarece Icardi a renuntat la pretentiile exagerate, iar din sezonul urmator va juca tot pe San Siro.



