Marika Baldini este model si fana infocata a celor de la AS Roma.

Marika Baldini are 30 de ani, este actrita si model in Italia. In urma cu 9 ani isi facea aparitia in show-ul TV "SMS Squadra Molto Speciale" si poza provocator in echiamentul lui AS Roma, echipa de suflet.

Acum, Marika continua sa se fotografieze in ipostaze provocatoare si sa fie urmarita pe Instagram de peste 260.000 de fani. Postarile de la plaja au starnit imaginatia barbatilor.

GALERIE FOTO