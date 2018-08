BOMBA! A fost ginerele lui Maradona, acum s-a cuplat cu o pustoaica de 18 ani! Cum arata tanara cu care Aguero si-a dat intalnire

Kun Aguero, fostul ginere al lui Diego Maradona, a iesit la intalnire cu o tanara de doar 18 ani. Atacantul lui City e cu 12 ani mai mare.

Kun Aguero profita de burlacie. Fostul ginere al lui Maradona, care are si un copil, Benjamin, cu Gianinna Maradona, a iesit la intalnire cu o tanara de 18 ani.

Aguero a fost dat de gol de frumoasa Lola Magnin, model argentinian in varsta de doar 18 ani.

Atacantul si frumoasa blonda s-au fotografiat impreuna si au pus pe Instagram imagini in momentul in care fumau narghilea.

Aguero a marcat 3 goluri in 3 partide in Premier League in acest sezon.

