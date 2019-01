Baschetbalistul care era dispusa sa bea APA din toaleta lui Scarlett Johansson are o noua cucerire! Femeia care il "consoleaza". FOTO

Kevin Durat e unul dintre cei mai bine platiti baschetbalisti din lume.

Durant, locul 8 in topul celor mai bine platiti jucatori din NBA cu un salariu de 30 de milioane de dolari in 2018, are o noua cucerire. Potrivit presei din SUA, Durant se iubeste cu o frumusete de pe Instagram, Sabrina Brazil.

Durant e cu Sabrina, dar se gandeste la Scarlett Johansson. In trecut, el a declarat ca ar bea apa din toaleta celebrei actrite americane.

Sabrina Brazil este cea care il consoleaza pe Durant dupa ce anuntul baschetbalistului nu a avut succesul asteptat. Sabrina e model pe Instagram cu fotografii incendiare. (FOTO in galeria de mai jos).