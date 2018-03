"Bai, sora-ta nu vine si ea la meciuri?" Atacantul din Serie A pe care colegii il innebunesc sa le faca cunostinta cu sora lui sexy :)

Cehul Patrik Schick nu a apucat inca sa marcheze pentru AS Roma in Serie A. Chiar si asa, fanii sunt innebuniti: "Monchi a facut cel mai bun transfer", spun ei. Sora atacantului e cea care le-a sucit mintile :)

Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV!

Si colegii lui Schick il tachineaza pe atacant: "Sora-ta nu vine sa te vada la meciuri?!", glumesc ei.

Krystina Schick este sora atacantului Romei. Ea este considerata a fi una dintre cele mai frumoase femei din Cehia.

Krystina este model si este cel mai mare fan al fratelui sau din Serie A.

Patrik Schick a fost achizitionat de AS Roma in vara, in schimbul unei sume initiale de 5 milioane de euro. Capitolinii vor mai plati pana la 20 de milioane daca fotbalistul va convinge.

NU RATA GALERIA FOTO DE MAI JOS