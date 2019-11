Are aproape 50 de mii de urmaritori pe retelele de socializare si e printre cele mai sexy femei din lume! Cine e super-modelul care a preluat un club de fotbal din Ucraina! GALERIE FOTO

Din articol NU RATA GALERIA FOTO DE MAI JOS:

Irina Morozyuk este noul presedinte al unui club de fotbal din Ucraina.

Irina Morozyuk este un celebru fotomodel din Ucraina si este sotia fotbalistului Mykola Morozyuk. Recent, tanara a devenit presedintele clubului de fotbal FC Lion si se gandeste serios la o cariera in fotbal. Irina a postat pe instagram o fotografie cu ea in timp ce este prezentata la noua echipa.

"Puii mei de lei, sunt onorata sa fiu presedintele clublui FC Lion. Avem ambitii mari!", a scris fata intr-o postare pe instagram.

Irina este urmarita pe instagram de 40.000 de persoane si la poza cu anuntul cel mare a strans 3000 de like-uri.

Sotul Irinei, Mykola Morozyuk a jucat in cariera pentru echipe precum Dynamo Kiev, Dnipro sau Metalurh Donetsk. In tricoul lui Dynamo Kiev, Mykola a strans 76 de aparente si a marcat 6 goluri. In prezent, fotbalistul evolueaza in campionatul din Turcia pentru Rizespor.

