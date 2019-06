APARITIE ILEGALA a lui Genie Bouchard la Wimbledon! Canadianca a incalcat regulamentele si si-a luat un costum mega-sexy de Catwoman: GALERIE FOTO

Genie Bouchard (25 de ani), jucatoare aflata pe locul 79 al clasamentului WTA, se pregateste pentru Wimbledon. Ea a pierdut in calificari la Eastbourne, asa ca a mers la Wimbledon mai devreme.

Eugenie Bouchard (25 de ani), fosta finalista a turneului de la Wimbledon, invinsa in 2014 de Petra Kvitova, spera sa repete performanta din urma cu 5 ani. Ea se pregateste intens si spera sa lase in urma seria infrangerilor suferite in ultima vreme.

Bouchard a pierdut devreme, in calificari, la Eastbourne si a mers la Wimbledon pentru a incepe pregatirea pentru cel de-al treilea Grand Slam al anului.

Genie Bouchard, aparitie sexy in costum de Catwoman



Bouchard a primit OK-ul pentru a se antrena pe terenurile de la Wimbledon si a oferit o aparitie mega sexy. Insa una care incalca regulamentele. In meciurile oficiale, ea nu va putea juca in niciun caz intr-o astfel de vestimentatie!

Bouchard s-a imbracat intr-un costum negru complet, asemanator celui purtat de personajul Catwoman, din benzile desenate cu acelasi nume.

Regulile de la Wimbledon le impun jucatorilor si jucatoarelor sa joace in echipamente de culoare alba!

