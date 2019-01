Ai vrea sa te aresteze ea! Cea mai SEXY politista s-a intors la locul de munca! Sefii i-au interzis sa mai pozeze in bikini. FOTO

Adrienne Koleszar e considerata cea mai sexy politista din lume.

Sexy-politista din Germania revenit la munca dupa o pauza de 6 luni. Femeia cu 600.000 de urmaritori pe Instagram a petrecut ultima perioada in jurul lumii si le-a impartasit fanilor imagini in costum de baie. Sefii ei de la politia din Dresda au pus-o sa aleaga intre locul de munca si pozele in bikini, iar femeia a ales locul de munca. Ieri a pus o poza in uniforma si a anuntat ca s-a intors la munca.

"Sunt fericita sa ma intorc la locul de munca, sa imi pun uniforma pe mine. Abia astept luna ianuarie, desi o sa fie una dificila. O sa fiu in continuare pe retelele de socializare, insa nu asa des ca pana acum", a spus ea.

