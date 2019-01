A fost cel mai bine platit jucator din lume, acum a dat o noua lovitura! Cum arata BOMBA sexy cu care s-a cuplat Lavezzi. FOTO

Ezequiel Lavezzi a dat o noua lovitura.

La 30 de ani, Lavezzi a renuntat la lupta pentru titlu si Champions League cu PSG pentru un contract urias in China: 32 de milioane de euro pe an din partea celor de la Hebei China Fortune.

Lazvezzi era chiar cel mai bine platit jucator din lume si a fost detronat cu greu de Messi, care are un salariu de 35 de milioane de euro pe an la Barcelona.

Presa italiana anunta ca Lavezzi a mai dat o lovitura, de aceasta data in plan personal. El a dus-o in Uruguay de Revelion pe Belen Rodriguez, actrita si prezentatoare TV, cuplata in trecut cu Marco Boriello. Cei doi s-au cunoscut in Italia, in vremea cand Lavezzi juca pentru Napoli, iar acum incearca sa formeze un cuplu. Distanta le va pune probleme. Lavezzi trebui sa se intoarca in China, in timp ce Belen locuieste la Milano.

