A dat primele lui goluri in Serie A si a vrut sa inscrie apoi la o bomba sexy! Cum arata tanara curtata pe Facebook de pustiul Zaniolo, noua stea a Romei: GALERIE FOTO

Nicolo Zaniolo (19 ani) a explodat in acest sezon la Roma. El a jucat 22 de partide si a dat 4 goluri din postura de mijlocas, fiind totodata convocat de doua ori la nationala mare a Italiei.

Pe langa golurile date adversarilor, Zaniolo a incercat sa inscrie si la o bomba sexy. Pustiul a cunoscut ce inseana un refuz.

Antonella Fiordelisi (21 de ani) este numele frumoasei spadasine care l-a refuzat. Tot ea l-a refuzat in trecut si pe Gonzalo Higuain.

Frumoasa italianca a povestit ca Zaniolo a curtat-o inca de pe cand juca la tineretul Interului.

"Daca vreun fotbalist al lui Inter s-a dat la mine? Da, dar atunci nu era faimos! Nu i-am raspuns. Acum joaca la Roma", a spus ea.