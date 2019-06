Voluntariat UEFA EURO 2020: Trei motive ca sa te inscrii

Inregistrarile pentru programul de voluntariat la UEFA EURO 2020 au fost deschise!

UEFA si FRF au demarat programul de Voluntariat la UEFA EURO 2020. Afla aici detalii despre cum te poti inscrie!

"Invit toate persoanele peste 18 ani, disponibile in perioada turneului final si cunoscatori ai limbii engleze sa faca parte din Echipa Nationala de Voluntari a Romaniei! Acesti eroi sunt considerati echipa din spatele echipei, deoarece fara sprijinul lor ar fi imposibila organizarea cu succes a unor evenimente sportive de asemenea amploare la nivel global.

Voluntarii, cei care promoveaza valori precum solidaritatea, respectul, fair-play-ul si spritul de echipa actioneaza, totodata, ca ambasadori ai competitiei in relatia cu suporterii si managerii UEFA. Vor fi, practic, primii reprezentanti ai Romaniei pentru oamenii care ne viziteaza cu ocazia Campionatul European”, a declarat managerul programului de voluntari EURO 2020, Diana Pirciu.

Trei motive ca sa devii voluntar la UEFA EURO 2020:

1: Experienta “o data in viata”: Programul de voluntariat are drept scop de a integra si de a strange laolalta voluntarii de pe intregul continent in vederea organizarii UEFA EURO 2020, dar si de a crea o mostenire pentru cele 12 tari-gazda. In acelasi timp, UEFA se straduieste sa ofere toate conditiile, pentru ca fiecare individ sa se bucure de o experienta unica si de neuitat, care sa-i incurajeze si pe altii sa devina voluntari cu ocazia viitoarelor evenimente fotbalistice.

2: “Fii parte a echipei – inregistreaza-te acum!”: Voluntarii vor avea un rol crucial in desfasurarea fara probleme a UEFA EURO 2020. Nu rata sansa pe care o ai, de a fi parte a unui eveniment care priveste intreaga Europa. Aplica acum!

3: “Voluntarii sunt ambasadorii nostri”: Voluntarii sunt fata UEFA EURO 2020, deoarece ei vor fi cei ce se vor afla in contact direct cu suporterii si cu toti vizitatorii. Ca de obicei, voluntarii vor sprijini derularea amplei palete a proiectelor, de la acreditari la ceremonii, de la transport la media, si, in egala masura, de la ticketing si operatiuni de meci la servicii pentru spectatori”.

UEFA EURO 2020 va fi cel mai mare EURO organizat vreodata, turneul final disputandu-se in 12 tari. In total, vor fi necesari 12.000 de voluntari pentru ceea ce va fi cel mai diversificat program de voluntariat dintotdeauna, fapt ce va oferi o oportunitate unica in viata miilor de oameni care vor fi implicati.

Ce urmeaza dupa inregistrarea pe site-ul UEFA

Dupa lansarea oficiala a programului in fiecare tara organizatoare, pana la data de 12 iunie, urmeaza faza interviurilor (in perioada iulie – 30 noiembrie 2019).

In ianuarie 2020 va fi afisata lista finala a voluntarilor care vor face parte din program, urmand ca din luna martie 2020 sa inceapa faza antrenamentelor voluntarilor (cursuri de e-learning: training specific, in functie de rolul ce va fi indeplinit).

Perioada 1 mai – 1 iulie va fi perioada operationala, dupa care voluntarii se vor bucura impreuna, ca o echipa unita, la petrecerea dedicata lor.