UEFA a anuntat ambasadorii EURO 2020

Balonul Trofeului Henri Delaunay isi ia zborul deasupra Europei odata cu inceperea preliminariilor Campionatului European 2020.

UEFA a anuntat lista initiala cu ambasadorii UEFA ai EURO 2020 ce vor avea misiunea de a promova turneul final, care se va desfasura in 12 orase europene din 12 iunie pana in 12 iulie 2020, pentru a sarbatori cea de-a 60-a aniversare a competitiei.

Treizeci si patru de legende care au marcat istoria Campionatului European de Fotbal UEFA au fost reprezentate de castigatorul UEFA EURO ’92, Peter Schmeichel, de castigatorul UEFA EURO 2000, David Trezeguet si de finalistul UEFA EURO 2004, Luís Figo, la un eveniment de lansare la Casa Fotbalului European de la Nyon, Elvetia, locul de unde balonul gonflabil in forma Trofeului Henri Delaunay si-a luat zborul intr-o calatorie unica deasupra Europei.

„Sunt mandru ca legende ale EURO cum sunt Peter Schmeichel, David Trezeguet si Luís Figo sunt implicate in mod activ in promovarea celor 60 de ani de existenta a Campionatului European de Fotbal UEFA,” a declarat presedintele UEFA, Aleksander Čeferin. „In calitate de finalisti la EURO, ei au contribuit cu totii la crearea multor momente de referinta din istoria acestei importante competitii si asteptam cu nerabdare implicarea si sprijinul lor pentru UEFA EURO 2020 – un eveniment care va fi mai aproape ca niciodata de iubitorii de fotbal.”

„Sunt incantat sa fac parte dintr-un grup atat de select de ambasadori,” a declarat fostul atacant international francez, David Trezeguet, al carui „gol de aur“ in prelungirile finalei impotriva Italiei a adus tarii sale titlul UEFA EURO 2000,“ mai ales daca ne gandim ca acesta va fi cel mai mare EURO organizat vreodata. Opt capitale si 11 din cele 12 locatii cu capacitati ce depasesc 50.000 de locuri stau marturie ca EURO nu a mai fost niciodata organizat la o asemenea scara si astept ca fiecare dintre orasele-gazda sa-si puna amprenta locala la acest eveniment international. Pentru mine, UEFA EURO 2020 inseamna mult mai mult decat fotbal. Va fi o adevarata sarbatoare in 12 locatii nemaipomenite si un mod adecvat de a aniversa cei 60 de ani ai acestei importante competitii.”

„Castigarea EURO ’92 a plasat cu adevarat fotbalul danez pe harta,” a confirmat fostul portar international danez, Peter Schmeichel, care a jucat un rol crucial in remarcabilul success al tarii sale dupa ce Danemarca a fost chemata cu intarziere sa participe la finale. „Toate stelele s-au aliniat in favoarea noastra in 1992 in Suedia, iar acum este randul actualei generatii de jucatori danezi. Acesti fotbalisti, la fel ca jucatorii din alte unsprezece tari din intreaga Europa, au sansa ca anul viitor sa joace la finalele EURO in fata propriilor lor suporteri. Desi este inca necesar sa se califice, aceasta oportunitate este un puternic stimulent si o mare onoare pentru ei – dar mai mult de atat, configurarea competitiei va permite multor suporteri sa participe la EURO la ei acasa in 2020. Aceasta este o sansa care nu trebuie ratata.”

Ambasadorul Christian Karembeu a fost prezent in avanpremiera la Bucuresti, saptamana trecuta, pentru a anunta gazduirea tragerilor la sorti ale turneului final de catre capitala Romaniei.

Drumul catre UEFA EURO 2020 incepe cu calificarile europene, care debuteaza joi, 21 martie 2019. Pentru prima oara, toate cele 55 de asociatii membre ale UEFA vor participa la competitia de calificare pentru ca nicio echipa nu isi are locul garantat in randul celor 24 de echipe participante la turneul final care se va desfasura de vineri, 12 iunie, pana duminica, 12 iulie 2020. Cele 12 orase-gazda ale UEFA EURO 2020 sunt: Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucuresti, Budapesta, Copenhaga, Dublin, Glasgow, Londra, Munchen, Roma si Sankt Petersburg.



Echipa de ambasadori UEFA ai EURO 2020

CZE: Karel Poborský finalist EURO ’96

CZE: Vladimír Šmicer finalist EURO ’96

DEN: Brian Laudrup castigator EURO ’92

DEN: Peter Schmeichel castigator EURO ’92

ENG: Steve McManaman semi-finalist EURO ’96

ENG: Michael Owen sfert-finalist UEFA EURO 2004

ENG: Alan Shearer semi-finalist EURO ’96

ESP: Xabi Alonso castigator UEFA EURO 2008 & UEFA EURO 2012

ESP: Gaizka Mendieta sfert-finalist UEFA EURO 2000

ESP: Carles Puyol castigator UEFA EURO 2008

ESP: Xavi Hernandez castigator UEFA EURO 2008 & UEFA EURO 2012

FRA: Marcel Desailly castigator UEFA EURO 2000

FRA: Youri Djorkaeff castigator UEFA EURO 2000

FRA: Thierry Henry castigator UEFA EURO 2000

FRA: Christian Karembeu castigator UEFA EURO 2000

FRA: Robert Pirès castigator UEFA EURO 2000

FRA: David Trezeguet castigator UEFA EURO 2000

GER: Jürgen Klinsmann castigator EURO ’96

GER: Lothar Matthäus castigator EURO ’80

GRE: Angelos Charisteas castigator UEFA EURO 2004

GRE: Antonios Nikopolidis castigator UEFA EURO 2004

ITA: Alessandro Del Piero finalist UEFA EURO 2000

ITA: Gianluca Zambrotta finalist UEFA EURO 2000

NED: Ruud Gullit castigator EURO ‘88

NED: Patrick Kluivert semi-finalist UEFA EURO 2000 & UEFA EURO 2004

NED: Clarence Seedorf semi-finalist UEFA EURO 2000 & UEFA EURO 2004

POR: Vitor Baia semi-finalist UEFA EURO 2000

POR: Ricardo Carvalho castigator UEFA EURO 2016

POR: Deco finalist UEFA EURO 2004

POR: Luís Figo finalist UEFA EURO 2004

POR: Nuno Gomes finalist UEFA EURO 2004

POR: Maniche finalist UEFA EURO 2004

RUS: Andrey Arshavin semi-finalist UEFA EURO 2008

SWE: Henrik Larsson sfert-finalist UEFA EURO 2004