Romanca lui Chicharito a RUPT netul cu ultima aparitie! A postat un selfie in care aparea complet goala, in cada! IMAGINILE dupa care il vei URI pe fostul atacant de la Real Madrid :)

Iubita mexicanului Chicharito te face sa-ti pui mainile la ochi de ciuda. :)

Sarah e pe jumatate romanca! Modelul rupe netul cu fiecare postare. Kohan n-a avut nicio problema sa se afiseze in fata celor 1,5 milioane de fani de pe Instagram complet dezbracata. Pe langa postarile in care apare alaturi de fostul atacant de la United si Real Madrid si de copilasul lor, Sarah publica si imagini cu puternic impact emotional... :)



Acum la Sevilla, Chicharito (31 de ani) ar putea parasi Europa in ianuarie. E tentat sa incerce o experienta in MLS.

