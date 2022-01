Barcelona, negocieri pentru transferul care poate schimba fața echipei! Starul pe care Xavi vrea să-l ducă pe Camp Nou

Adama Traore (26 de ani), spaniolul care a atras atenția în cel mai bogat campionat din lume cu fizicul său impresionant, ar putea reveni în Spania, acolo unde a făcut junioratul la Barcelona.

Tottenham îl vrea cu insistență pe atacantul pentru care Wolverhampton a plătit 20 de milioane de euro în 2018, pentru a-l aduce de la Middlesbrough.

Londonezii negociază condițiile în care Traore ar putea ajunge sub comanda lui Antonio Conte, dar în acest moment Barcelona are prima șansă pentru transferul acestuia, notează jurnalistul Nicolo Schira.

Rămâne de văzut dacă cele două părți vor ajunge la un acord și dacă Traore se va transfera în această iarnă sau începând cu sezonul următor.

#Barça have overtaken #Tottenham in the race for Adama #Traore from #Wolverhampton. Talks ongoing to reach the agreement on the formula of the deal. #transfers #FCB #Wolves