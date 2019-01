VIDEO Ce face Ronaldinho cand ramane blocat in LIFT cu o blonda superba! Clipul momentului

Ronaldinho a devenit vedeta in Serbia.

Retras din fotbal si urmarit de autoritatile braziliene pentru o amenda de 2 milioane de euro neplatita, Ronaldinho castiga bani buni in continuare din contractele publicitare.



Fostul campion mondial e vedeta unui nou spot la casino online din Serbia, in care apare alaturi de modelul Angjelka Tomasevic. Cei doi raman blocati in lift, iar de aici imaginatia oricui poate zbura. Ce face Ronaldinho vedeti in clipul de mai sus.



