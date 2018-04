SURPRIZA TOTALA | Sexy-parlamentara Andreea Cosma a spus "DA"! Un fost jucator al Stelei este alesul

Andreea Cosma, parlamentar PSD, este la un pas sa se casatoreasca cu un fotbalist roman.

Bucurati-va de fotbal! City - Liverpool, marti, 21:45, in direct la PRO TV! Sporting - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X!

Cosma, in varsta de 42 de ani, ar fi acceptat cererea in casatorie primita de Gabi Matei (28 de ani), informeaza Fanatik. Gabriel Matei, fost jucator al Stelei in perioada 2011-2015, joaca acum in Polonia, la modesta Termalica.



Andreea Cosma, fiica baronului PSG de Prahova Mircea Cosma, a intrat in atentia opiniei publice din Romania dupa ce si-a facut un selfie in timpul protestelor parlamentarilor PNL si USR importiva celebrei Ordonante 13.