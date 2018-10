SUPER VIDEO: Ce facea iubita lui Ronaldo acasa in timp ce el juca in meciul cu Manchester United

Georgina Rodriguez a strans peste 1 milion de like-uri in doar cateva ore dupa ce a postat clipul.

Georgina Rodriguez se mentine in forma in timp ce are grija de copii. Iubita lui Ronaldo a postat un filmulet cu care a facut senzatie pe Instagram, chiar in timpul meciului dintre Manchester United si Juventus.

Clipul a strans peste 1 milion de like-uri in doar 12 ore.

"Fericirea mea, familia mea. Ii iubesc! Toata energia noastra pentru tati si pentru Juventus", a fost mesajul care a insotit clipul.

VIDEO