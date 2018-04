Secretul tineretii pentru Heidi Klum: isi obliga partenerii sa faca sex cu ea de 5 ori pe zi!

Modelul german a fost imaginea campionatului mondial din 2006.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League! BATE CUPA! Craiova - Botosani, joi, 20:30, in direct la PRO X!

Heidi Klum, 44 de ani, a gasit secretul tineretii - "Isi obliga partenerii sa faca sex cu ea de cinci ori pe zi. In masina, in toaleta, oriunde", spune o sursa anonima in National Enquirer.

E mai mult decat un ritual zilnic. Modelul german, imaginea Mondialului din 2006, are si o agenda in care isi noteaza daca partenerii au corespuns exigentelor.

Mai multe imagini in galeria foto de mai jos