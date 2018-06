Primul trailer pentru FIFA 19: "Arata lumii ca esti un campion!" Este prima data dupa mai bine de un deceniu cand se va intampla asta in joc

Fanii seriei de jocuri FIFA au motive sa fie fericiti! FIFA 19 va avea inclus si modul UEFA Champions League dupa ce parteneriatul dintre forul continental si Konami, creatorii Pro Evolution Soccer, s-a incheiat. EA Sports a intervenit rapid si astfel fanii vor putea pune mana pe trofeul suprem in viitoarea editie a jocului!



"Cand eram copil, mereu am visat sa fiu campion! Este nevoie de determinare si dorinta de a castiga. Chiar si prin cele mai dificile momente trebuie sa continui sa crezi. Aceasta este sansa ta sa-i arati lumii ca esti un campion!" este mesajul lui Cristiano Ronaldo din trailer.

Cristiano Ronaldo va fi starul de pe coperta jocului - va exista insa si o versiune "Champions" care il va avea atat pe Ronaldo, cat si pe Neymar pe coperta.

Two champions on one cover. Only on the #FIFA19 Champions & Ultimate Edition ????https://t.co/ykq6t3EdJZ pic.twitter.com/K6Z9OTxEL8