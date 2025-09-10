A alergat 100 de metri pe piese LEGO

În ianuarie 2025, Gabrielle Wall a stabilit recordul mondial în Guinness World Record pentru o alergare neobișnuită. Aceasta a parcurs desculță pe piese de LEGO distanța de 100 de metri în 24.75 de secunde. Dacă la acea dată performanța sa a trecut neobservată, recent alergarea a devenit virală pe rețele sociale, filmarea strângând peste 10 milioane de vizualizări și postarea ajungând la aproape 175.000 de aprecieri.



Dureroasa cursă a avut loc pe un stadion din Christchurch, Noua Zeelandă, iar cele 300 de kilograme de piese LEGO au fost ulterior donate fundației locale Imagination Station, care oferă cursuri gratuite de robotică și mecanică pentru copii. Conform organizatorilor, ea a ales să poarte ochelari de soare, pentru a ascunde eventualele lacrimi de durere.



LEGO este una dintre marile companii de jucării

LEGO este o companie daneză înființată în 1932, de către dulgherul Ole Kirk Christiansen, care a introdus micile cărămizi de lemn, ulterior produse din plastic, dar și alte piese ce pot fi combinate pentru a construi aproape orice obiect. Numele vine de la sintagma "leg godt", care se traduce prin "joacă frumoasă". Acestea au devenit atât de populare încât au fost construite 10 parcuri tematice, în Billund (Danemarca), Windsor (Anglia), Gunzburg (Germania), Carslbad (California, SUA), Winter Haven (Florida, SUA), Iskandar Puteri (Malaysia), Dubai (Emiratele Arabe Unite), Nagoya (Japonia), Goshen (New York, SUA) și Shanghai (China). În 2024, LEGO Group a avut încasări de 10.8 miliarde de dolari.



Guinness World Records a fost inițiată după o idee a lui Hugh Beaver, managing director al producătorului de bere Guinness Brewery, și a fost pusă în practică de frații Norris și Ross McWhirter, în august 1955. În 2025, aceasta a strâns peste 53.000 de recorduri mondiale din diverse domenii. Din 2008, franciza a intrat în administrarea holdingului canadian Jim Pattison Group (45.000 de angajați / 10.1 milioane de dolari cifră de afaceri).

Foto - Getty Images

