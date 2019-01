Morosanu, NERVOS la debutul in FERMA: "M-au enervat! Fratilor, ce facem aici?!" VIDEO

Catalin Morosanu e vedeta in noul sezon FERMA de la PROTV, in fiecare marti, miercuri si joi, de la 21:30!

Un nou sezon FERMA a inceput aseara la PROTV, cu Catalin Morosanu in prim plan. Baietii au fost provocati la un test de barbatie. Frumosii, Dansatorii si Milionarii s-au intrecut in cel mai cunoscut joc marinaresc, „trasul paramei” sau trasul sforii, in limbaj comun.

Dansatorii au incercat sa-i intimideze pe Frumosii din echipa lui Catalin Morosanu, dandu-si jos tricourile. Atat i-a trebuit lui Morosanu, care a luat foc.



„M-au enervat, m-au enervat ca m-au sfidat si-am zis: Mai, fratilor, ce facem aici? Ori sunt campion, ori nu mai sunt?”, a incercat Moro sa se incurajeze pentru prima proba din ferma.

Dupa ce a pierdut prima runda, luptatorul si camarazii de front, Silviu Tolu si Jorge, i-au dovedit pe Dansatori dupa ce au schimbat strategia.

„Bine, ma! Bravoo! Dezbraca-te, ba... (...) M-am enervat. Am zis ori la bal ori la spital. Am tras tare, cu toata puterea mea. Am zis ca din ambitie si din orgoliu, ce facem aici? Ori suntem golani ori nu mai suntem!”, a rabufnit Morosanu.

Astfel ca echipa Dansatorilor a ajuns la duel cu echipa Milionarilor, pe care a reusit sa o invinga.

