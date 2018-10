Madalina Ghenea i-a innebunit pe italieni: "Eu cu Boateng?" Ce spune despre intalnirea cu Ronaldo // GALERIE FOTO

Madalina Ghenea a vizitat redactia Corriere dello Sport.

Madalina Ghenea a fost invitata ieri in redactia ziarului Corriere dello Sport, pentru un interviu in care a vorbit si despre fotbalistii pe care i-a cunoscut in ultimii ani.

La un moment dat, presa mondena din Italia a scris despre relatia ei cu Marco Borriello, pe care Madalina Ghenea nu a negat-o.

In schimb, modelul roman spune ca nu a avut nicio legatura cu Kevin-Prince Boateng, cu care presa a "cuplat-o" recent.

"Sunt multe exagerari cand vine vorba despre articolele acestea gossip, dar fac parte din viata noastra, suntem obisnuiti cu ele. Va dau un exemplu, Boateng, nu il cunosc, nu l-am vazut niciodata in viata mea", le-a spus Madalina Ghenea jurnalistilor italieni.

Ghenea le-a povestit italienilor si intalnirea pe care a avut-o cu Cristiano Ronaldo, in timpul unor filmari pentru lansarea unui parfum, care au durat cateva ore.

"L-am cunoscut si mi-a lasat o impresie excelenta. Povestea cu violul? Va spun sincer, eu nu o cred. De ce a asteptat acea fata atata timp? Mie nu mi s-a intamplat niciodata ceva de acest gen, dar sunt convinsa ca daca mi s-ar fi intamplat, as fi raportat imediat".