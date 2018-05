Jet Li, de nerecunoscut! Legenda artelor martiale se lupta cu o boala necrutatoare! Cum arata acum. FOTO

Ajuns la 55 de ani, Jet Li are problme grave de sanatate.

E legenda in lumea artelor martiale, dar si actor renumit in toata lumea. Jet Li a jucat in filme precum Romeo Must Die, Kiss of the Dragon sau Arma Mortala, insa acum fanii nu il mai recunosc.

El s-a retras deja de sub lumina reflectoarelor din cauza problemelor cu spatele si a hipertiroidismului.

O imagine recenta a inceput sa circule pe internet, iar vestile nu sunt deloc imbucuratoare. Fanii nu se asteptau ca starea lui Jet Li sa fie atat de deteriorata.

Hipertiroidismul apare cand glanda tiroida produce hormon tiroidian in exces. La 50 de ani, starul a dezvaluit problemele de sanatate dupa ce a fost acuzat ca arata diferit, mult mai gras si schimbat la fata. Actorul a facut haz de necaz atunci, spunand ca "Sunt gras, nu am timp sa dau jos kilogramele in plus. Asta e adevarul".

Ultimul film in care a jucat a fost Expendables, la rugamintile lui Sylvester Stallone.