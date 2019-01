Frumoasa de la CSM a zis DA chiar de ziua ei! Handbalista care se casatoreste in 2019. FOTO

Elizabeth Omoregie e o jucatoare de mare perspectiva de la CSM Bucuresti.

Elzabeth a avut cea mai frumoasa zi de nastere pe 29 decembrie, cand iubitul ei a cerut-o in casatorie. Jucatoarea cu tata nigerian si mama bulgaroaica joaca pentru nationala Bulgariei si e vedeta la CSM Bucuresti. Ea s-a nascut la Atena, iiar in 2017 a primit cetatenia slovena, pentru ca a jucat la Krim pana in 2018, cand a ajuns la Bucuresti.



Ea le-a aratat fanilor ei de pe Instagram ce inel a primit din partea logodnicului ei. In 2019, Elzabeth se va casatori.