Fortnite poate fi INTERZIS! Veste soc despre jocul preferat al fotbalistilor: "Nu trebuie permis!"

Un fotbalist din Premier League recunostea recent ca este dependent de jocul Fortnite.

Unul dintre cele mai populare jocuri la ora actuala, Fortnite, ar putea fi interzis in Marea Britanie! Cel putin, asta isi doreste Printul Harry, cel care a cerut public acest lucru. Intr-o vizita la YMCA, Printul Harry a criticat dur jocul.



"Un joc precum Fortnite, de exemplu, nu este bun pentru copii. Parintii sunt blocati, nu stiu ce sa faca in aceasta privinta. E ca si cum se asteapta ca raul sa aiba loc si copiii si familiile sa fie afectate. Acest joc nu ar trebui sa fie permis" a spus Printul Harry, citat de TMZ.

Declaratia Printului Harry, Duce de Sussex, a fost intampinata cu multe critici pe retelele de socializare unde fani ai jocului l-au si ironizat, spunand ca acesta este suparat pentru ca nu are succes la joc! Fortnite este un joc foarte cunoscut in Anglia. La campionatul mondial din Rusia, trio-ul celor de la Tottenham, Harry Kane, Dele Alli si Kieran Trippier au jucat peste 1000 de partide in acest joc.