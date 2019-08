Fac SENZATIE cu orice ocazie! Cum arata cele doua fiice adolescente ale sexy-impresarei Anamaria Prodan

Impresara Anamaria Prodan are o fata baschetbalista si una model.

Anamaria Prodan Reghecampf are doua fiice, Rebecca (20 ani) si Sarah (19 ani), din prima casnicie, cea cu baschetbalistul Tibi Dumitrescu, care detinea cetatenia americana si cu care a locuit in America, in New Jersey, in perioada cand acesta a jucat baschet la colegiul Montclair State University.

Ulterior, cei doi s-au intors in tara, iar in 2006 au divortat, fostul sau sot detinand acum o academie de baschet pentru juniori in Bucuresti. In 2008, impresara s-a casatorit cu Laurentiu Reghecampf, iar cei doi au impreuna un fiu, Laurentiu jr. „Bebeto” (11 ani). Antrenorul mai are si el un copil din prima sa casatorie, un baiat pe nume Luca (18 ani).

Rebecca este un model apreciat, care a devenit o obisnuita a Bucharest Fashion Week, a aparut pe coperta revistei americane Ricchi si a prezentat, in decembrie 2018, chiar pentru Dolce&Gabanna la Milano. Ea este reprezentata de ICAN Model Management, o campanie cu biouri la Bucuresti, Bochum si Milano. Fata cea mica, Sarah, a ales calea sportului si a fost acceptata cu bursa la Universitatea din Mississippi, unde evolueaza pentru echipa feminina de baschet, Ole Miss.

Ea a jucat anterior la IMG Academy in Bradenton, Florida, si are selectii pentru echipele U14, U16 si U18 ale Romaniei. Incepand cu acest an, ea evolueaza in NCAA Division 1, primul esalon al celui mai puternic campionat universitar de baschet feminin. Ca si mama lor, fetele Dumitrescu-Prodan pun fotografii provocatoare pe retele de socializare si au multi urmaritori.