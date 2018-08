E FORTES! Cum arata iubita noului star din Liga I! "Jason Derulo" se iubeste cu o frumoasa blonda din Portugalia! FOTO

"Jason Derulo" Fortes e senzatia momentului in Liga I.

Carlos Fortes a reusit o dubla in doua minute contra lui Dinamo, iar echipa lui Bratu a fost rapusa de Gaz Metan cu 3-2!

Portughezul Fortes e noua stea a Ligii I, cu trei reusite in primele trei etape. Atacantul in varsta de 23 de ani a intrat deja in radarul celor de la FCSB, care cauta un atacant in aceasta perioada.

Fortes si-a inceput cariera la Racing Santander B, dupa care a trecut la Braga B, iar apoi a facut pasul cel mare catre prima echipa. Dupa doar un meci oficial disputat, Fortes a fost imprumutat la Şanlıurfaspor in Turcia si la Vizela, echipa pentru care a marcat 14 goluri in 38 de partide.

Fortes a ajuns la Medias, iar la 23 de ani promite sa devina un atacant important in Liga I. Cu 3 selectii la nationala U20 a Portugaliei, Fortes poate fi naturalizat de catre nationala Romaniei daca va confirma in Liga 1.

Carlos Forte se iubeste cu o frumoasa portugheza, Andreia, cea care ii este tot timpul alaturi. "Viata mea", i-a scris ea recent intr-o postare pe Instagram.