Dezvaluirea incredibila a durului The Rock! Actorul de 45 de ani, despre depresie si despre tentativa de suicid care i-a marcat viata

Pare un barbat de stanca, dar in spatele aspectului de dur se afla un om normal, vulnerabil la fel ca toti ceilalti. O recunoaste chiar el.

Dwayne "The Rock" Johnson si-a deschis sufletul intr-un interviu care a starnit o multime de reactii. Actorul de 45 de ani, unul dintre cei mai populari de la Hollywood, a recunoscut ca s-a luptat multa vreme cu depresia.

The Rock, fost wrestler profesionist, acum actor milionar in dolari, a povestit ca a fost marcat pentru ani de zile de imaginea mamei sale, care a incercat sa se sinucida pe cand el avea doar 15 ani.

"Durerea este reala. Am fost devastat, m-am luptat cu depresia multa vreme. Am atins punctul in care nu voiam sa vad pe nimeni, nici sa ies din casa. Plangeam constant", a povestit starul din Jumanji.

The Rock a povestit ca mama sa, Ata, a incercat sa se sinucida chiar in fata lui, dupa ce au fost evacuati din apartamentul in care locuiau.

"A iesit din masina pe autostrada si a sarit in fata celorlalte vehicule care circulau. Am apucat sa o trag de umar. Ea nici azi nu isi aminteste si poate ca e mai bine asa", a mai povestit el.

The Rock a mai trecut prin momente grele cand a fost parasit de iubita sa: "A fost cea mai neagra perioada".

Dupa dezvaluirile facute, The Rock a primit zeci de mii de mesaje din partea fanilor si a reactionat din nou.

"Este coplesitor ca atatia oameni au raspuns. Totul a inceput cand am incercat sa ajut pe cineva. O alta persoana care se lupta cu depresia. I-am spus: <Nu esti singur>. Cel mai important lucru care m-a ajutat sa scap de depresie a fost deschiderea fata de oameni. Vorbind, te vindeci", a mai spus el.