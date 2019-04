Bolt vs TUK TUK. Intrecere nebuna cu cel mai RAPID om de pe planeta. Cine a castigat. VIDEO

Usain Bolt s-a retras din atletism, dar a ramas la fel de rapid.

Dupa tentativa nereusita in fotbalul de performanta, Bolt a revenit la prima dragoste: sprintul. Cel mai rapid om de pe planeta s-a intrecut cu un tuk tuk, principalul mod de transport in multe tari sarace. Cursa a avut loc in orasul Lima din Peru si a atras o multime impresionanta. "Nu ma asteptam sa fie atat de multa lume, ma simt foarte bine sa vad ca au venit in numar mare", a spus Bolt.

Si, la fel ca majoritatea curselor din cariera sa, Bolt s-a impus si de aceasta data in fata motocicletei.

Bolt s-a retras la 32 de ani, in 2017. Jamaicanul are in palmares medalii de aur la 100m, 200m si 4x100 m la Jocurile Olimpice didn 2008, 2012 si 2016. Bolt a ramas fara medalia de aur la 4x100 din 2008 deoarece unul dintre coechipierii de stafeta a fost depistat positiv.