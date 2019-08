Manuel Lettenbichler a devenit cel mai tanar castigator al Romaniacs, la 10 ani de la momentul in care tatal sau concura in cel mai dificil enduro din Europa

Manuel Lettenbichler a castigat Romaniacs 2019.

Manuel Lettenbichler, castigatorul din acest an de la Romaniacs, e cel mai tanar invingator din istoria acestui raliu! Tatal lui a fost primul la concursul nebun din Transilvania in urma cu zece ani.

Neamtul are un nume predestinat pentru acest sport dur. Tradus in romana, numele sau inseamna "Dealuri noroioase". Lettenbichler l-a invins in acest an pe Regele Carpatilor, englezul Jarvis.

La 21 de ani, el a stabilit un nou record la Romaniacs. Niciun alt pilot atat de tanar nu a mai castigat cel mai greu raliu enduro din lume.

Mani Gyenes e singurul care a terminat toate cele 16 editii ale concursului. Ploaia nu i-a ocolit in ultima zi pe pilotii veniti din 50 de tari ca sa se intreaca in salbaticie.