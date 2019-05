UEFA a comunicat oficial pretul biletelor pentru EURO 2020! Cat costa sa vezi turneul final la Bucuresti! Cum poti achizitiona tichetele!

UEFA a pus in vanzare biletele pentru UEFA EURO 2020.

Reprezentantii UEFA au anuntat astazi politica de vanzare a biletelor si preturile acestora pentru UEFA EURO 2020, turneu final ce va fi organizat, in premiera, pe intreg teritoriul Europei.

Competitia se va desfasura in perioada 12 iunie - 12 iulie 2020 in 12 orase: Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucuresti, Budapesta, Copenhaga, Dublin, Glasgow, Londra, Munchen, Roma si Sankt Petersburg.

Trei milioane de bilete vor fi disponibile pentru fanii care vor sa vada turneul final de pe stadion, mai mult decat la oricare alta editie a Campionatului European.

Doua catergorii de bilete

Pentru UEFA EURO 2020 vor fi disponibile doua tipuri de bilete:

1. Biletul individual: un meci pe un stadion

2. Bilet tip "Follow my team": bilet disponibil incepand din decembrie 2019. Accest tip de tichet le permite fanilor sa asiste la un meci eliminatoriu al echipei favorite, indiferent de locul de disputare al partidei. Daca echipa favorita va parasi competitia inaintea fazelor eliminatorii, fanii vor primi prin ramburs intreaga suma achitata pentru bilet.

"Fans First"

Un milion de bilete vor fi disponibile pentru 50 EURO sau mai putin pentru 44 de jocuri si 40.000 de bilete cu preturi de pana la 100 de EURO vor fi puse la dispozitie pentru semifinalele si finala de la Londra.

Termene limita de aplicare pentru bilete pe site-ul euro2020.com/tickets

"In cadrul primei faze de vanzare a biletelor – care se va derula intre 12 iunie si 12 iulie 2019 - 1,5 milioane de bilete vor fi puse la dispozitia publicului general, însemnând cu 50% mai multe comparativ cu editia din 2016.

In cadrul celei de-a doua faze a vanzarilor – la începutul lui decembrie 2019 -, fanii echipelor naționale participante vor avea la dispoziție 1 milion de bilete, ceea ce reprezintă un plus de 20% fată de editia din 2016. Aceste vanzari vor începe dupa tragerea la sorti a grupelor turneului final, programata pe 30 noiembrie 2019, la Bucuresti.

O a treia faza a vanzarilor va avea loc in aprilie 2020, in conditiile in care ultimele patru echipe ce se vor califica la UEFA EURO 2020 vor fi desemnate dupa disputarea play-off-urilor, care se vor desfasura intre 26 si 31 martie 2020", scrie site-ul FRF.

Categorii de bilete si preturi

