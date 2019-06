Surpriza pentru Ovidiu Hategan! Partida importanta la care a fost delegat centralul roman! Unde va arbitra Radu Petrescu!

Ovidiu Hategan a fost delegat de UEFA la finala mica din Liga Natiunilor.

Arbitrul Ovidiu Hategan a fost delegat de catre UEFA sa arbitreze finala mica din Liga Natiunilor. Batalia pentru locul 3 se va da intre Elvetia si Anglia. Partida va avea loc duminica, la Guimaraes.

Hategan va fi ajutat de asistentii Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe, iar al patrulea oficial va fi grecul Anastasios Sidiropoulos.

Radu Petrescu va arbitra in preliminariile UEFA EURO 2020

Ovidiu Hategan nu este singurul arbitru roman delegat in aceasta perioada de UEFA. Radu Petrescu va fi la centrul in partida Irlanda - Gibraltar din preliminariile EURO 2020. Meciul va avea loc la Dublin, in 10 iunie. El va fi ajutat de asistentii Radu Ghinguleac, Vladimir Urzica si Marcel Birsan.

Mai mult, vicepresedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Alexandru Deaconu, va fi observaator intr-o alta partida din preliminariile UEFA EURO 2020: Ucraina - Luxemburg.