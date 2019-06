Reactie FABULOASA a suporterilor cand cei din Insulele Feroe au inscris in fata Spaniei! Cine e eroul feroezilor: are 13 goluri in ultimele sase meciuri oficiale

Insulele Feroe - Spania se joaca in grupa Romaniei in preliminariile EURO 2020

Cei din Insulele Feroe au reusit sa inscrie in minutul 30 al partidei cu Spania de vineri seara. Reactia tribunelor a fost una fantastica!

Protagonistul golului a fost Kaemint Olsen, un atacant in varsta de 28 de ani, aflat la primul sau gol pentru nationala tarii sale, dar care a facut spectacol intr-un meci recent jucat in tricoul echipei sale de club, NSI Runavik, in care a inscris de 5 ori, patru dintre reusite venind in aceeasi repriza.

El are nu mai putin de 13 goluri marcate in ultimele sase meciuri oficiale pe care le-a jucat.

La pauza, Spania conduce cu 3-1 Insulele Feroe. Reusitele Spaniei au apartinut lui Sergio Ramos si Navas si un autogol al feroezilor.