NORVEGIA - ROMANIA 2-2 | Gicu Grozav, surpriza neplacuta de la Oslo! Cum a raspuns jucatorul criticilor selectionerului

Pentru Romania, ambele goluri au fost marcate de Claudiu Keseru. Golul egalizator a venit chiar in minutele de prelungire.

Gicu Grozav a fost una dintre titularizarile surpriza ale lui Cosmin Contra in meciul cu Norvegia. Grozav a fost, insa, criticat la finalul partidei de selectioner. Jucatorul a fost schimbat in minutul 60, in locul sau intrand Ianis Hagi.

Gicu Grozav a recunoscut ca nu a prins cea mai buna zi de joc. El a felicitat intreaga echipa si a declarat ca spera sa mai fie convocat.

"Da, am dat dovada de spirit de echipa, am revenit de la 2-0 cu o echipa puternica, cu jucatori masivi. Ne bucuram ca am putut scoate un punct.

E o onoare sa imbrac tricoul echipei nationale, sper sa ma mai regasesc in lot. Eu nu am insistat pentru numarul 10, numerele le da mister. Mereu e presiune la nationala, indiferent de ce numar porti. Nu cred ca, daca porti numarul 10 sau 11, 13, nu e presiune. E o periune contastanta, dar ne anuntam.

Ne bucuram pentru Claudiu, dar toata lumea trebuie felicitata, pentru ca ne-am luptat si am muncit.

Nu stiu, eu incerc, daca intru in teren, sa muncesc mai mult si raspund prezent daca sunt chemat.

Cateodata iti iese jocul, cateodata mai putin, dar, e important ca echipa a reusit sa revina si ca am scos un punct de aici.

Eu sper sa castigam toate cele trei puncte in Malta, dar, la fel, o sa fie un meci greu. Trebuie sa ne revenim, pentru ca am depus un efort mare aici, si la ora meciului de acolo sa fim apti", a spus Grozav la finalul partidei.