MALTA - ROMANIA | Accidentare HORROR pentru un jucator al nationalei! A fost scos in lacrimi de pe teren si risca sa rateze EURO de tineret

Romania se distreaza in Malta, insa a pierdut un jucator aflat la primul meci oficial ca titular pentru nationala mare.

Fortat sa schimbe in aparare dupa partida cu Norvegia in urma suspendarii lui Dragos Grigore, Cosmin Contra a pierdut un titular dupa doar 33 de minute. Ionut Nedelcearu, aflat la primul meci oficial ca titular in tricoul nationalei mari, a fost lovit involuntar de un adversar in prima repriza si a fost schimbat cu Cristi Sapunaru.

Nedelcearu a primit ingrijiri medicale pe marginea terenului si apoi a fost dus la spital. El este suspect de fractura de piramida nazala!

Rateaza UEFA EURO 2019?

O prezenta obisnuita in nationala lui Mirel Radoi, Nedelcearu se afla in lotul pentru Europeanul de tineret. Daca se confirma insa acest prim verdict, sansele lui de a participa la turneul care incepe saptamana viitoare sunt minime!

Astfel, Mirel Radoi va fi nevoit sa apeleze la un jucator de pe lista de rezerva, Ricardo Grigore de la Dinamo fiind favorit.